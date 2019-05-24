taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1016
Euro
6.8334
Altın
1284.39
Borsa
85071.69
Gram Altın
251.573

Çanakkale'de göç akımı devam ediyor: 29 kaçak yakalandı

Ayvacık ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

DHA | 24.05.2019 - 09:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün gece Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü açıklarında bir grup kaçağın lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştığını tespit etti.

29 KAÇAK YAKALANDI

'TCSG 61' Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Çanakkale'de göç akımı devam ediyor: 29 kaçak yakalandı

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de göç akımı devam ediyor: 29 kaçak yakalandı


Çanakkale'de göç akımı devam ediyor: 29 kaçak yakalandı

Çanakkale'de göç akımı devam ediyor: 29 kaçak yakalandı

Çanakkale'de göç akımı devam ediyor: 29 kaçak yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İYİ Parti'de tüzük kurultayı

İYİ Parti'de tüzük kurultayı

70
Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

87
İstanbul'da gök gürültülü sabah

İstanbul'da gök gürültülü sabah

37
Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

38
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

39
Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

36
MHP: Askere gitmek isteyen kadınlara izin verilsin

MHP: Askere gitmek isteyen kadınlara izin verilsin

213
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir