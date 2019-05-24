Çanakkale'de göç akımı devam ediyor: 29 kaçak yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bebeği ile birlikte dilenen bir kadının üstünden 11 bin 430 lira çıktı.

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Maltepe'de sürücülerin makas atma yarışı

E-5 ve TEM otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, araçların arasından makas atarak ilerledi. Diğer sürücüler de ona eşlik etti.