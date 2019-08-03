Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Çanakkale'de meydana gelen kaza, yürekleri burktu.
İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
49 yaşındaki Hüseyin Altın’ın kullandığı araç, karşı şeritten gelen 23 yaşındaki Recep Dere idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.
ENGELLİ GENCİN CANSIZ BEDENİ ARAÇ KESİLEREK ÇIKARILDI
Hüseyin Altın’ın engelli 24 yaşındaki oğlu Emre Altın kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gencin sıkışan cansız bedenini aracı keserek çıkardı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Trafik kazası sonrası Sürücü Hüseyin Altın ve araçta bulunan eşi Aysel Altın ise ağır yaralanarak 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumları ağır olduğu için Çanakkale’ye sevk edildikleri öğrenildi. Recep Dere’nin işe gittiği, Altın ailesinin ise Bozguç köyündeki tarlalarına doğru hareket ettikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.