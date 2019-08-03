taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Çanakkale'de kendi yolunda seyir halindeki araç, karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kaza sonrası 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 03.08.2019 - 13:19..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çanakkale'de meydana gelen kaza, yürekleri burktu.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

49 yaşındaki Hüseyin Altın’ın kullandığı araç, karşı şeritten gelen 23 yaşındaki Recep Dere idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

ENGELLİ GENCİN CANSIZ BEDENİ ARAÇ KESİLEREK ÇIKARILDI

Hüseyin Altın’ın engelli 24 yaşındaki oğlu Emre Altın kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gencin sıkışan cansız bedenini aracı keserek çıkardı.

Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Trafik kazası sonrası Sürücü Hüseyin Altın ve araçta bulunan eşi Aysel Altın ise ağır yaralanarak 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumları ağır olduğu için Çanakkale’ye sevk edildikleri öğrenildi. Recep Dere’nin işe gittiği, Altın ailesinin ise Bozguç köyündeki tarlalarına doğru hareket ettikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

103
Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

62
İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

11
Messi'ye 3 ay men cezası

Messi'ye 3 ay men cezası

27
Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

89
Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

27
ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma resmen bitti

ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma resmen bitti

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir