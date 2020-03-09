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Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı

Gökçeada Belediyesi tarafından ilçede tespit edilen kaçak ve estetik olarak ilçenin görünümünü bozan yapıların yıkımı tamamlandı.

DHA | 09.03.2020 - 18:46..
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Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, belediye ekipleri, incelemeler sonrasında kaçak yapıları tespit etti.

Görevliler tarafından tespit edilen, adanın coğrafi güzelliklerini bozan, yapılması ve konulması yasak prefabrikler ile konteynerler yıkıldı.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yaptığı açıklamada, bir süre önce yaptıkları tespit çalışmalarının ardından Kuzu Limanı mevkisinde bulunan yasal olmayan yapılarla ilgili yıkım yaptıklarını belirtti.

Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı

"İLÇENİN COĞRAFİ GÜZELLİĞİNİ BOZUYOR"

Bu yapıların, ilçenin coğrafi güzelliklerini bozduğunu kaydeden Çetin, "Söz konusu mevkide bulunan ve tespit ettiğimiz bu yasal olmayan yapılaşmalardan bir tanesinin, hem kötü amaçlı kullanımının önüne geçmek hem de estetik olarak uygun olmamasından kaynaklı yıkımını gerçekleştirdik." dedi.

Çetin, Gökçeada'ya zarar veren ve kötü bir görünüme neden olan bu tarzdaki yapılarla mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı

Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı

Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı

Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı

Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı

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