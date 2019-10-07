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Çanakkale'de lastik bot içinde 87 kaçak göçmen yakalandı

Botla Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 42'si çocuk 87 Afgan sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA | 07.10.2019 - 09:58..
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı göçe karşı devriye görevlerine devam ediyor.

2 AYRI OPERASYONDA 87 GÖÇMEN

İlk operasyonda, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içinde Midilli Adası'na hareket halinde olan 16'sı çocuk, 4'ü kadın, 4'ü erkek 24 kaçak göçmen yakalandı. İkinci operasyonda ise ekipler, aynı bölgede 2 ayrı lastik bot içinde Midilli Adası'na hareket halinde olan 26'sı çocuk, 16'sı kadın, 21'i erkek olmak üzere 63 kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale'de lastik bot içinde 87 kaçak göçmen yakalandı

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Sahil Güvenlik botları ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de lastik bot içinde 87 kaçak göçmen yakalandı

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