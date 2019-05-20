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Göç akımı sürüyor: Çanakkale'de 34 göçmen daha yakalandı

Ayvacık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu göçmenler, Sahil Güvenlik tarafından kıyıya çekildi.

DHA | 20.05.2019 - 09:23..
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Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

15'İ ÇOCUK

Hemen bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 15'i çocuk, 4'ü kadın, 15'i erkek 34 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik botu ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göç akımı sürüyor: Çanakkale'de 34 göçmen daha yakalandı

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