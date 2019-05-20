Göç akımı sürüyor: Çanakkale'de 34 göçmen daha yakalandı

1 Orhan Ak: Fatih Terim bana tokat attı Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak, yaşanan olaylar hakkında konuştu. Ak, Terim'in kendisine vurduğunu iddia etti.

2 Bursa'da torununu iple dolaştıran dede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle düzenlenen yürüyüşe katılan yaşlı bir adam, beraberinde getirdiği 3 yaşındaki torununun beline "kaybolmasın" diye ip bağladı.

3 Muslera tarihe geçti Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de en çok şampiyonluk gören yabancı futbolcu oldu.

4 Hodbin nedir Hodbin, hayatta sürekli kendi çıkarını düşünen, bencik kimselere denir.

5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kadın bariyerlere sıkıştı Köprüde otomobille bariyer arasına sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

6 16 GB RAM'li Xiaomi Mi Mix 4'ün özellikleri ortaya çıktı Sahip olduğu özellikler ile akıllı telefon piyasasına oldukça iddialı bir giriş yapacak Xiaomi Mi Mix 4'ün özellikleri sızdırıldı.