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Çanakkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Atikhisar Caddesi'nde meydana gelen kazanın görüntüleri, MOBESE kameralarına yansıdı.

DHA | 31.12.2019 - 09:48..
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Çanakkale kent merkezinde yaşanan  trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası tarafından görüntülendi.

Atikhisar Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

2 YARALI

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralanırken, motosiklette ise hasar meydana geldi.

Çanakkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

EMNİYET EKİPLERİ UYARIDA BULUNDU

Kamera ile saniye saniye kaydedilen kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne serildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayaları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çanakkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çanakkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı


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