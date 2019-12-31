Çanakkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası tarafından görüntülendi.
Atikhisar Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.
2 YARALI
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralanırken, motosiklette ise hasar meydana geldi.
EMNİYET EKİPLERİ UYARIDA BULUNDU
Kamera ile saniye saniye kaydedilen kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne serildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayaları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.