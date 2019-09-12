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Çanakkale'de ölen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki Şahap Arslantürk’ün vasiyeti üzerine bağışlanan organları 3 hastaya nakledildi.

İHA | 12.09.2019 - 17:23..
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Çanakkale’de beyin ölümü gerçekleşen Şahap Arslantürk’ün bağışlanan karaciğeri ve 2 böbreği, organ bekleyen 3 hastaya gönderildi.

VASİYETİYLE ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaklaşık 3 yıldır yaşayan 71 yaşındaki Şahap Arslantürk, yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde dün akşam hayata gözlerini yumdu. Beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen Aslantürk’ün vasiyeti sebebiyle ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

Çanakkale'de ölen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

3 KİŞİYE GÖNDERİLDİ

Sabaha karşı yapılan ameliyat sonrası Arslantürk’ten alınan karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 2 böbreği ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastenesi’nde organ bekleyen hastalara gönderildi. Vefat eden Şahap Aslantürk’ün cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildi.

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