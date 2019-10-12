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Çanakkale'de otobüs durağına araç daldı

Çanakkale'nın Biga ilçesinde aşırı süratli bir aracın durağa girmesi sonucu durakta bekleyen 3 kadın hayatını kaybetti.

İHA | 12.10.2019 - 02:53..
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Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, bir balık lokantasında çalışan 3 kadın, Biga'ya dönmek için otobüs durağında otobüs beklemeye başladı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ...

Bu sırada M.Ö. isimli sürücünün süratli şekilde sürdüğü otomobil aniden durağa daldı ve 3 kadına çarptı. 3 kadın olay yerinde hayatında kaybetti. Durağa dalan araçta sürücü, sürücünün bir arkadaşı ve sürücünün bir oğlunun bulunduğu ve hepsinin alkollü olduğu aktarıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden F.B.D., Y.B. ve S.A. savcının incelemesinden sonra Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçtaki şahıslar ise gözaltına alındı.

Çanakkale'de otobüs durağına araç daldı

(Kazada hayatını kaybeden F.B.D.)

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