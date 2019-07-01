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Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

DHA | 01.07.2019 - 02:40..
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Çanakkale'de Küçükkuyu beldesinin Mıhlı Mahallesinde E-87 Karayolu üzerindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan 65 yaşlarındaki bir kişiye otomobil çarptı.

Kazanın ardından olay yerinden hızla kaçmaya çalışan sürücü daha sonra araca da çarparak hasar verdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Edremit istikametine doğru kaçtı. İhbar üzerine oley yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi hastane morguna kaldırıldı. 
Jandarma kazadan sonra kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü


Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü

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