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Çanakkale'de polis memuru denizde boğuldu

Polis memuru serinlemek için girdiği denizde boğularak öldü.

İHA | 02.07.2019 - 05:26..
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Tatil için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesine giden Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sefa Cangöz (28), konakladığı otelin önünden denize girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Cangöz, çevredekiler tarafından bilinci kapalı olarak sudan çıkarıldı.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir'in Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Cangöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Cangöz'ün yakınları ve meslektaşları, gözyaşı döktü.
Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Korkmaz, hastaneye giderek Cangöz’ün yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Cangöz'ün cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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