Çanakkale'de sahibine yardım eden köpek

Çanakkale İnönü Caddesi’nde, marketten alışveriş yapan kişi elinde poşetlerle dışarı çıktı.
Evine dönmeye çalışan kişi, sağanak nedeniyle zorlandığı sırada, Karamel isimli Golden Retriever cinsi köpeği yanına geldi.
SAHİBİNİN PAKETİNİ AĞZIYLA TAŞIDI
Karamel, sahibinin elindeki kağıt havlu paketini ağzıyla tutup, taşımaya başladı. Eve kadar kağıt havluyu ağzında taşıyan köpek, görenleri şaşırttı.
O ANLAR KAMERADA
Karamel'in sahibine yardım etmeye çalıştığı anlar, kentte gazetecilik yapan Tekin Uğurlu tarafından kameraya kaydedildi.
'Karamel', sahibinin yükünü hafifletti