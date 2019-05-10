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Çanakkale’de sahilde çocuk cesedi bulundu

Ayvacık ilçesinde kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu. Bulunan ceset 3-4 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu belirtildi

İHA | 10.05.2019 - 21:10..
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Kayalar Köyü sahilinde kıyıya vurmuş bir çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri 3-4 yaşlarında bir çocuğun cesediyle karşılaştı.

Sahile vuran çocuk cesedi, Ayvacık Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOTUN BATMASI ŞÜPHESİ

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesedin bir hafta önce Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde göçmenleri taşıyan botun batması sonucu kaybolan göçmenlerden biri olduğu düşünülüyor.

Çanakkale’de sahilde çocuk cesedi bulundu

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