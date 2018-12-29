Çanakkale'de saat 20.30 sıralarında Esenler Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, sürücü ise son anda kendini dışarı attı.
Çanakkale'de seyir halinde olan araç alev aldı VİDEO
ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Hurdaya dönen otomobilin yandığı o anlar ise yoldan geçenler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.