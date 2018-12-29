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Çanakkale'de seyir halinde olan araç alev aldı

Akşam saatlerinde bir aracın motorunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerden otomobilin sürücüsü kendini zor kurtardı.

DHA | 29.12.2018 - 08:51..
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Çanakkale'de saat 20.30 sıralarında Esenler Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, sürücü ise son anda kendini dışarı attı.

Çanakkale'de seyir halinde olan araç alev aldı VİDEO


ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın  söndürüldü.Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Çanakkale'de seyir halinde olan araç alev aldı

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Hurdaya dönen otomobilin yandığı o anlar ise yoldan geçenler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de seyir halinde olan araç alev aldı

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