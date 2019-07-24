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Çanakkale'de TOKİ heyecanı

İntepe ilçesinde inşa edilecek TOKİ konutları için kura çekilişi yapıldı.

İHA | 24.07.2019 - 11:15..
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Çanakkale'de TOKİ heyecanı

Çanakkale İntepe TOKİ Konutları için heyecan doruktaydı.

Kura çekimi, İçdaş Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, kura çekimiyle devam etti.

HAK SAHİPLERİNİN SEVİNCİ

Çanakkale 1. Noter'i huzurunda yapılan kura çekimi sonrasında hak sahipleri, büyük sevinç yaşadı.

Çanakkale İntepe TOKİ Konutları, 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam iki tip olarak tasarlandı. Sosyal konut projesinde yer alan konutların 86 tanesi 2+1 tipinde, 85 tanesi ise 3+1 tipinde olacak.

Çanakkale'de TOKİ heyecanı

TOPLAM 171 KONUT BULUNUYOR

2+1 olarak inşa edilecek olan dairelerin büyüklükleri 85 metrekare olarak tasarlanırken, 3+1 olarak inşa edilecek olanlar ise 128 metrekare olarak tasarlandı.

Toplam 171 sosyal konutun yer aldığı projeye 2+1 olan 86 konut için 1.192, 3+1 olan 85 konut için ise 723 olmak üzere toplam 1.915 kişi başvuruda bulundu.

Çanakkale'de TOKİ heyecanı

Çanakkale'de TOKİ heyecanı

Çanakkale'de TOKİ heyecanı

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