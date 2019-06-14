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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi de cezaevine gönderildi.

İHA | 14.06.2019 - 17:38..
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda 7-14 Şubat tarihleri arasında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından 13 kişi, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan da 2 şüpheli altına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

1 KİŞİ TUTUKLANDI

‘1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 24,28 gram bonzai ve 3 bin 215 lira ele geçirildi.

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