taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9045
Euro
6.5248
Altın
1481.21
Borsa
95257.61
Gram Altın
281.991
Bitcoin
48122.18

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Şehirde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 1 tutuklama gerçekleşti.

İHA | 16.10.2019 - 09:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye genelinde, uyuşturucu ve uyuşturucu satışçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

21 GÖZALTI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri; İl Merkezi ve ilçelerde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, 07.10.2019-14.10.2019 tarihleri arasında,“Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

1 TUTUKLAMA

“TCK 191 Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan işlem yapılan, çeşitli suçlardan aranması mevcut 1 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 17.13 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 24.79 gram esrar ve 3.19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan terörist yakalandı

161
Pentagon: Türkiye'ye silah satmaya devam edelim

Pentagon: Türkiye'ye silah satmaya devam edelim

178
Zor Mağar'daki teröristleri korku sardı

Zor Mağar'daki teröristleri korku sardı

60
Kanada Türkiye'ye silah satışlarını geçici olarak durdurdu

Kanada Türkiye'ye silah satışlarını geçici olarak durdurdu

137
TSK ve SMO askerlerinden insanlık dersi

TSK ve SMO askerlerinden insanlık dersi

86
Barış Pınarı paylaşımı yapan İranlı futbolcu ceza aldı

Barış Pınarı paylaşımı yapan İranlı futbolcu ceza aldı

27
Fransızlar, Merih'e hayran kaldı

Fransızlar, Merih'e hayran kaldı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir