Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Türkiye genelinde, uyuşturucu ve uyuşturucu satışçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

21 GÖZALTI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri; İl Merkezi ve ilçelerde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, 07.10.2019-14.10.2019 tarihleri arasında,“Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA

“TCK 191 Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan işlem yapılan, çeşitli suçlardan aranması mevcut 1 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 17.13 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 24.79 gram esrar ve 3.19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.