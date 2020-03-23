taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5898
Euro
7.0458
Altın
1490.64
Borsa
82555
Gram Altın
315.639
Bitcoin
39955.97

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 kişiden, 2'si tutuklandı.

AA | 23.03.2020 - 10:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

19 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, polis ekiplerinin koronavirüs nedeniyle yazmış olduğu 'evde kal' çağrısı dikkat çekti.

Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 14'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltındaki 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
14 gün kuralına uymayan çifte evde alıkonulma kararı
Karabük'te, mahkeme, korona tedbirleri kapsamında ikametlerinden çıkan çiftin, 26 Mart'a kadar evlerinde alıkonulmasına karar verdi.
Bilim Kurulu'ndan vaka artışlarına uyarı: Sağlık sistemi çöker
Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının hızlı artması sonucunda sağlık sisteminin çökeceğini belirterek evde kal çağrısında bulundu.
Barış Pınarı bölgesinde 3 YPG'li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Van'da gümrük kaçağı 1.500 tıbbi maske ele geçirildi
Polis ekiplerince arama yapılan kamyonette gümrük kaçağı 1.500 tıbbi maske ile 130 paket sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
344
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
82
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
434
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
77
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
84
Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi
Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi
52
Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan
Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan
57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir