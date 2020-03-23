Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
19 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, polis ekiplerinin koronavirüs nedeniyle yazmış olduğu 'evde kal' çağrısı dikkat çekti.
Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 14'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltındaki 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.