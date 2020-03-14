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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 milyon lira değerindeki metamfetamin ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

DHA | 14.03.2020 - 11:07..
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Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'dan Çanakkale'ye uyuşturucu madde getirip, piyasa süreceği ihbarını aldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hemen harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri İstanbul'dan takibe alarak, Çanakkale'ye geldiklerinde operasyon düzenledi.

Operayonda, 1 milyon lira değerindeki 3 kilogram metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan S.B., C.J., K.V., D.A., Q.Y. ve A.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

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