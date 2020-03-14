Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'dan Çanakkale'ye uyuşturucu madde getirip, piyasa süreceği ihbarını aldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hemen harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri İstanbul'dan takibe alarak, Çanakkale'ye geldiklerinde operasyon düzenledi.

Operayonda, 1 milyon lira değerindeki 3 kilogram metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan S.B., C.J., K.V., D.A., Q.Y. ve A.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.