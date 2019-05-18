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Çanakkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

DHA | 18.05.2019 - 13:10..
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

33 GÖZALTI

Bu kapsamda son 11 günde düzenlenen operasyonlarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 27, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 101,81 gram bonzai, 6,40 gram esrar maddesi, 2 ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Çanakkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Çanakkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

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