Çanakkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

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Bu kapsamda son 11 günde düzenlenen operasyonlarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 27, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 101,81 gram bonzai, 6,40 gram esrar maddesi, 2 ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.









