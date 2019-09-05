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Çanakkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 05.09.2019 - 22:47..
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Orman Deposu mevkisindeki trafik ışıklarında kaza meydana geldi.

Mustafa Yıldız’ın kullandığı 17 PN 507 plakalı otomobil, Halil İnce’nin kullandığı 45 AAJ 157 plakalı otomobil ve Mustafa Müjde’nin kullandığı 17 EC 026 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol üzerinde savrulurken, kazada otomobil sürücülerinden Mustafa Yıldız ve Halil İnce yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılardan Mustafa Yıldız ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılırken, Halil İnce’nin tedavisi kaza yerinde yapıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

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