Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde, bugün öğle saatlerinde silahlı soygun yaşandı.

SİLAH DOĞRULTTU

Kameralara yansıyan korku dolu anlarda, müşteri kılığında alışveriş merkezine giren ve bir süre reyonların arasında dolanan 23 yaşındaki A.A., daha sonra kasaların olduğu bölüme ilerleyerek kasiyere silah doğrultup paraları istedi. Soyguncu, bir miktar parayı aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çanakkale'deki silahlı soygunun görüntüleri VİDEO

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zanlıyı yakalamak için Çanakkale’den de takviye olarak bir polis ekibi, Biga’ya yönlendirildi. A.A. isimli zanlıyı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.