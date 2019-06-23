Çanakkale'den kaçmaya çalışan 41 göçmen yakalandı

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Kasımpaşa'nın Trezeguet inadı kırılıyor

Geçtiğimiz sezondan bu yana Trezeguet'i transfer etmek isteyen ve defalarca Kasımpaşa yönetimiyle görüşen Galatasaraylı idarecilerin, bu kez Paşa'yı ikna etmeye çok yaklaştığı öğrenildi.