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Çanakkaleli, kumsala vuran yunus balığını kurtardı

Çanakkale'de sahile vuran bir yunus balığı, Beytullah Kara'nın yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

İHA | 06.11.2019 - 03:24..
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Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinin Kumburun köyünde, balık tutmaya giden Beytullah Kara ile Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusu görünce hem kolları hem de paçaları sıvayarak talihsiz hayvana yardım etmeye koyuldu.

Çanakkaleli, kumsala vuran yunus balığını kurtardı

ZOR DA OLSA YUNUSU DENİZE KAVUŞTURDU

Ayakkabıları çıkarıp, paçalarını sıvayan Beytullah Kara, yunus balığının kuyruğundan tutarak sahilden denize doğru çekmeye başladı. Ağır olduğu için zor anlar yaşayan Kara, elinden geleni yaparak yunus balığını denize kavuşturdu.

Sahile vuran yunus balığını kurtardı -1

KENDİSİNİ KURTARANLARI 'SELAMLADI'

Denizle buluştuktan sonra adeta teşekkür edercesine kendisini kurtaranları selamlayan yunus balığı bir süre sonra gözden kayboldu. O renkli anları da yakın arkadaşı Tamer Yılmaz saniye saniye kayıt altına aldı.

Çanakkaleli, kumsala vuran yunus balığını kurtardı

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