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Canan Kaftancıoğlu Eş Başkan havasında

CHP 25 yıl sonra Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'u kazanırken İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu başarıda katkısının büyük olduğunu düşünüp; kendine pay çıkarmaya çalışıyor.

Analiz | 22.04.2019 - 12:42..
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Canan Kaftancıoğlu Eş Başkan havasında

31 Mart seçimleri ve 17 günlük sürenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu bu süreçte, yaptığı basın toplantıları mitinglerle süreci yönetirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sürekli olarak yanıda görüntü verdi.

Canan Kaftancıoğlu Eş Başkan havasında

BİRBİRİNE TERS İKİ İSİM: İMAMOĞLU-KAFTANCIOĞLU

Canan Kaftancıoğlu, partisinde İstanbul İl Başkanı olduğu günden bu yana; tepki çeken bir isim. Kaftancıoğlu, daha önce şehitler, ezan gibi toplumun hassasiyetle durduğu konular hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi.

Canan Kaftancıoğlu Eş Başkan havasında

 

Sağ-muhafazakar bir aileden gelen Ekrem İmamoğlu CHP'ye 25 yıl sonra İstanbul'u kazandıran isim oldu. İmamoğlu, dün Maltepe'de yaptığı mitingde de Mehter Marşı ve dua okutturmasıyla laik CHP tabanını şaşırtsa da; İstanbul'un geneline kucaklayıcı olmak adına göz kırptı.

Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği profil böyleyken Canan Kaftancıoğlu'nun sağ-muhafazakar seçmene ters gelecek, tepki çekecek söylemleri CHP'ye 25 yıl sonra kazandığı İstanbul'da yine kaybettirebilir.

Canan Kaftancıoğlu Eş Başkan havasında

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