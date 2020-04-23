Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma genişletildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

KAFTANCIOĞLU'NA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirtti.

Bunun üzerine Fahrettin Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.