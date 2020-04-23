taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9396
Euro
7.5206
Altın
1733.63
Borsa
98170.98
Gram Altın
387.219
Bitcoin
52408.18

Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması iddiasıyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma genişletildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

KAFTANCIOĞLU'NA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirtti.

Bunun üzerine Fahrettin Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.

Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı

İlginizi Çekebilir
Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan için videolu paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan'a ilişkin videolu mesajındaki Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu kez çocuklar yer aldı.
Malatya'da, koronayı yenen iki çocuğa sürpriz
Tedavisi tamamlanan Mert S. ile Derviş A.'ya sağlık çalışanları 23 Nisan sürprizi yaptı. Alkışlarla evlerine gönderilen çocuklar, yapılan sürprizle mutlu oldu.
Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi
Vatandaşlar, 14 gün karantinada kalacakları Zonguldak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.
DJ evinin balkonundan çocuklar ve komşuları için çaldı
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl evlerde kutlanmaya devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek
Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek
251
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
1413
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
87
23 Nisan’larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü
23 Nisan’larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü
90
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
496
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
590
Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü
Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü
77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir