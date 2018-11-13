Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da fazla iddialı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili iddialı konuştu.

İstanbul'da CHP'nin AK Parti ile başa baş gittiğini söyleyen Kaftancıoğlu, ellerindeki anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ'YE OY VERENİN YÜZDE 17'Sİ BAŞKA PARTİYE OY VEREBİLİR"

Kaftacıoğlu, "AK Parti'ye yerelde oy veren seçmenlerin yüzde 17'lik kısmı 'Ben başka partiye oy verebilirim' diyor. Bizim gündemimiz sadece İstanbul olacak." ifadelerini kullandı.

"ADAY ERDOĞAN BİLE OLSA SONUCA ETKİSİ OLMAYACAK"

AK Parti iktidarından her seçim İstanbul'u kaybeden partinin İl Başkanı Kaftancıoğlu, ilginç bir çıkışta bulundu. Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Kaftancıoğlu, "Ölçümlerde gördük ki AK Parti'ye ve liderine oy vereceğini söyleyen seçmenlerin aday Recep Tayyip Erdoğan bile olsa sonuca etkisi olmayacak." dedi.



