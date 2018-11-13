taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46185
Euro
6.14115
Altın
1202.845
Borsa
92124.65
Gram Altın
211.364

Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da fazla iddialı

Yerel seçimlerde İstanbul için anket yaptırdıklarını söyleyen Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan aday olsa bile alamayacağını iddia etti.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da fazla iddialı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili iddialı konuştu.

İstanbul'da CHP'nin AK Parti ile başa baş gittiğini söyleyen Kaftancıoğlu, ellerindeki anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ'YE OY VERENİN YÜZDE 17'Sİ BAŞKA PARTİYE OY VEREBİLİR"

Kaftacıoğlu, "AK Parti'ye yerelde oy veren seçmenlerin yüzde 17'lik kısmı 'Ben başka partiye oy verebilirim' diyor. Bizim gündemimiz sadece İstanbul olacak." ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da fazla iddialı

"ADAY ERDOĞAN BİLE OLSA SONUCA ETKİSİ OLMAYACAK"

AK Parti iktidarından her seçim İstanbul'u kaybeden partinin İl Başkanı Kaftancıoğlu, ilginç bir çıkışta bulundu. Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Kaftancıoğlu, "Ölçümlerde gördük ki AK Parti'ye ve liderine oy vereceğini söyleyen seçmenlerin aday Recep Tayyip Erdoğan bile olsa sonuca etkisi olmayacak." dedi.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

48
TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

34
AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

100
Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

26
ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

20
Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

25
Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM