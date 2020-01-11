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Canan Kaftancıoğlu'nun deprem tweet'i

4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Kaftancıoğlu, "Kanal peşinde koşmak yerine hep birlikte İstanbulumuzu depreme hazır hale getirmeliyiz." dedi.

Haber Merkezi | 11.01.2020 - 17:41..
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Canan Kaftancıoğlu'nun deprem tweet'i

İstanbul, saat 16.37'de Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen depremle ilgili henüz can ve mal kaybını rastlanmadığı açıklandı.

GÜNDEM KANAL İSTANBUL OLDU

Deprem sonrası gündem, Kanal İstanbul projesine döndü. CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun deprem sonrası sosyal medyaki paylaşımı çok sayıda yorum aldı.

KAFTANCIOĞLU'NUN DEPREM YAKLAŞIMI

Kaftancıoğlu, tweet'inde şu sözlere yer verdi;  "İstanbulumuza ve İstanbullulara geçmiş olsun. Doğa bir kez daha depremin bu kentin en gerçek ve en hayati sorunu olduğunu hatırlattı. Bu gerçeği unutup kanal peşinde koşmak yerine hep birlikte İstanbulumuzu depreme hazır hale getirmeliyiz."

Canan Kaftancıoğlu'nun deprem tweet'i


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