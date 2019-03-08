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Canan Karatay Fatih Altaylı'ya cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde 'Canan Karatay diyeti yüzünden ölüyordum' diyen Fatih Altaylı'ya Karatay, 'Bana iftira atma' diye cevap verdi.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 17:12..
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Canan Karatay Fatih Altaylı'ya cevap verdi

Gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı geçirmiş ve anjiyo olmuştu. Altaylı anjiyo olduğunu yazmış ve bu durumla ilgili Prof. Dr. Canan Karatay'ı suçlamıştı.

Fatih Altaylı yazısında şu ifadelere yer vermişti: "Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim. Canan Karatay Hanımefendi’nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın."

KARATAY, CEVAP VERDİ

Karatay ise dün akşam katıldığı televizyon programında Altaylı'nın bu ithamlarına; "Fatih bey bana iftira attı, sağlıklı yediği için o krizi atlattı. Fatih beye çok geçmiş olsun, doktorlar biraz onu şey yapmış. Şimdi Fatih Altaylı da 'ben demiyorum doktorlar dedi' diyor, hadi ordan." diye cevap verdi.

Fatih Altaylı'dan anjiyo sonrası Canan Karatay'a suçlama haberi
Canan Karatay Fatih Altaylı'ya cevap verdi

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