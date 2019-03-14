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Canan Karatay'dan şırdan uyarısı

Sağlık festivalinde konuşan Karatay, "Bol kuyruk yağıyla yapılan Adana kebabı kilo verdirir ama şırdan yerken dikkat edin" diye uyardı.

DHA | 14.03.2019 - 16:17..
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Adana'da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivali'ne katılan Prof.Dr. Canan Karatay, şırdan ve kebap hakkında muhabirlere önemli açıklamalarda bulundu.

Karatay, Adana kebabının çok lezzetli olduğunu ancak yanında pilav, patates, makarna gibi yiyeceklerin yenmemesi gerektiğine dikkat çekti.Canan Karatay'dan şırdan uyarısı

"ŞIRDAN ÇOK ÖNEMLİ AMA..."

Kentin ünlü yöresel lezzetlerinden şırdan hakkında da değerlendirmede bulunan Karatay, "Şırdan çok güzel ama içine pirinç konuluyor. Çok az tüketilebilir. Şırdan çok önemli." dedi.

Canan Karatay'dan 'şırdan' açıklaması

"BOL KUYRUK YAĞIYLA YAPILAN ADANA KEBABI KİLO VERDİRİR"

Doğal yağların kilo verdirdiğini de ekleyen Karatay, "Bol kuyruk yağıyla yapılan Adana kebabı tüketilmeli. Çok yağlı yemekler yenebilir çünkü yağ kilo verdirir. Yağ, bilinenin aksine kilo aldırmaz. Karaciğerde yağlanmayı azaltır, Alzheimer'ı engeller, kalp hastalığını önler, kanı sulandırır." diye konuştu.

Canan Karatay'dan şırdan uyarısı

Canan Karatay'dan şırdan uyarısı

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