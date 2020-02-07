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Caner Erdeniz'e cinsel taciz suçundan 2 yıl hapis

Sunucu Müge Boz ile evli olan basketbolcu Erdeniz'in 5 yıl boyunca suça karışmaması gerekiyor.

DHA | 07.02.2020 - 11:30..
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11 Eylül 2016 tarihinde Deniz B. ve arkadaşları, İstanbul Bebek'te bulunan bir barda eğleniyordu.

Bu sırada Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz, iddiaya göre Deniz B.'ye arkasından sarılarak, kendine doğru çekti. Erdeniz, kadının boynunu ve yanağını öpmeye çalıştı. Bunun üzerine Deniz B., Caner Erdeniz'e tepki göstererek yanından uzaklaştırdı.

Caner Erdeniz'e cinsel taciz suçundan 2 yıl hapis

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Olay, polise intikal etti. Caner Erdeniz'e 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

5 BİN 400 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın sonucunda sanık Caner Erdeniz'i 'cinsel taciz' suçundan 26 Mayıs 2017 tarihinde 5 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığa iddianamede belirtilen 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan ceza verilmemesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.

Caner Erdeniz'e cinsel taciz suçundan 2 yıl hapis

YENİDEN YARGILAMA

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi de, 28 Kasım 2018 tarihinde 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı bozarak sanık Caner Erdeniz'in yeniden yargılanmasına karar verdi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

Caner Erdeniz'e cinsel taciz suçundan 2 yıl hapis

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada, müşteki Deniz B.'nin avukatı, "Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek harketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Caner Erdeniz'e cinsel taciz suçundan 2 yıl hapis

AİLE BAKANLIĞI'NIN AVUKATI DA CEZA İSTEDİ

Katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise bir önceki yargılamada hükmün 'cinsel taciz' suçundan kurulmadığını belirterek, sanığın eyleminde devamlılık unsurunun bulunmasına dikkat çekti. Avukat Boz sanığın, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Caner Erdeniz'in avukatı ise son sözünde, "Sanığın beraatini talep ediyoruz. Mahkeme aksi düşüncede ise lehine olan tüm uygulamaların dikkate alınarak karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Caner Erdeniz'e cinsel taciz suçundan 2 yıl hapis

2 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, aradan sonra kararını açıklayarak sanık basketbolcu Caner Erdeniz'i 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Erdeniz'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

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