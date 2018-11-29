Caner Erkin: Ben senin her zerrene aşığım Şükran

3 ay önce anne olan oyuncu Şükran Ovalı, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisiyle ekranlara geri döndü. Şükran Ovalı’nın yüzündeki değişim ‘estetik’ iddialarını gündeme getirdi. Şükran Ovalı'ya destek eşi Caner Erkin'den geldi.

İlk önce Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile estetik iddialarını yalanladı.

"ÖZEL VE GÜZELSİN"

Futbolcu Caner Erkin, Şükran Ovalı'nınbu paylaşımın altına düştüğü "Canım eşim. Ben senin her zerrene aşığım! Sen her halinle çok güzel ve özelsin dünyam" notu ile eşine destek verdi.