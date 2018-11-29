taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2167
Euro
5.9515
Altın
1225.23
Borsa
94070.97
Gram Altın
205.449

Caner Erkin: Ben senin her zerrene aşığım Şükran

Ünlü futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya sahip çıktı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 06:43..
  1. Haberler
  2. Magazin

3 ay önce anne olan oyuncu Şükran Ovalı, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisiyle ekranlara geri döndü. Şükran Ovalı’nın yüzündeki değişim ‘estetik’ iddialarını gündeme getirdi. Şükran Ovalı'ya destek eşi Caner Erkin'den geldi.

Caner Erkin: Ben senin her zerrene aşığım Şükran

İlk önce Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile estetik iddialarını yalanladı.

Caner Erkin: Ben senin her zerrene aşığım Şükran

"ÖZEL VE GÜZELSİN"

Futbolcu Caner Erkin, Şükran Ovalı'nınbu paylaşımın altına düştüğü "Canım eşim. Ben senin her zerrene aşığım! Sen her halinle çok güzel ve özelsin dünyam" notu ile eşine destek verdi.

Caner Erkin: Ben senin her zerrene aşığım Şükran

Caner Erkin: Ben senin her zerrene aşığım Şükran

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

55
Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

90
Başkan Erdoğan G20 ziyareti öncesi konuştu

Başkan Erdoğan G20 ziyareti öncesi konuştu

12
Pentagon'un S-400 raporu

Pentagon'un S-400 raporu

24
Atatürk'e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk'e hakaret eden muhtara hapis cezası

71
HDP Ankara ve İstanbul'dan aday çıkarmayacak

HDP Ankara ve İstanbul'dan aday çıkarmayacak

34
Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı

Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir