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Çankaya Üniversitesi’nde eğitime ara verildi

Üniversitede yaşanan cinayetin ardından eğitime ara verildiği belirtildi.

İHA | 03.01.2019 - 05:31..
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Ankara’da öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Akademisyen Ceren Damar Şenel’in cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Konuyla ilgili Üniversiten yapılan açıklamada eğitime ara verildiği ve sınavların geçici olarak ertelendiğini aktarıydı.

ÜNİVERSİTE GENELİNDE 1 GÜN ARA

Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde yaşanan saldırıda Akademisyen Ceren Damar Şenel’in hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, “Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde 1 gün ve Hukuk Fakültemizde 3 gün Senato kararı ile eğitime ara verilmiş, bu tarihlerde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiştir” denildi.

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