Çankırı'da atanan müdüre şatafatlı karşılama

Bir süredir Çankırı kamuoyunda Gençlik Ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci’nin görevde ayrılacağı yönünde konuşmalar oluyordu.
Birkaç gün önce Ekrem Gerginci görevinden alındı ve boşalan il müdürlüğüne Sadık Ak görevlendirildi.
VEKALETEN ATANAN MÜDÜRÜ BÖYLE KARŞILADILAR
Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Sadık Ak'ın görev yapacağı binaya girişinde gösterişli bir karşılama yapıldı. Ak'ın başından aşağı güller atıldı, konfetiler patlatıldı.
Çankırı Gençlik Ve Spor müdürüne şatafatlı karşılama VİDEO