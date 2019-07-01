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Çankırı'da 17 göçmen yakalandı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 17 göçmen yakalanarak, göçmen dairesine sevk edildi.

DHA | 01.07.2019 - 17:02..
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Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-İstanbul D-100 karayolu üzerinde yaptığı yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında, durumundan şüphelenilen bir otobüsü durdurdu.

3 UYRUKTAN 17 GÖÇMEN

Otobüste yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen, 11 Afganistan, 5 Pakistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Çankırı'da 17 göçmen yakalandı

Yakalanan düzensiz göçmenler, Çankırı İl Göç Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Osmaniye Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili Kurşunlu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, otobüs şoförleri Y.K. ve S.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da 17 göçmen yakalandı

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