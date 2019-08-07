Çankırı'da 2 milyonluk kaçak termos bardak ele geçirildi

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin incelemesine takılan bir firmanın yüksek vergili eşyayı transit olarak taşırken kaçakçılık yapabileceği şüphesi üzerine, firma yükünü taşıyan araçlar hakkında güzergah üzerindeki Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine haber verildi.

TAKİP CİHAZI TAKILDI

Yunanistan’dan transit olarak Gürcistan’a yük taşıyan tırın uydu üzerinden takibi amacıyla tıra araç takip cihazı takıldı. Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi'nden anlık takibe alınan şüpheli tırın güzergah ihlali yaptığı tespit edilince, Ankara Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı mobil ekiplere bilgi geçildi.

YÜKÜNÜ BAŞKA BİR ARACA TAŞIRKEN YAKALANDI

Sistem üzerinden Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde durduğu saptanan araca müdahale için harekete geçen mobil ekipler, tırı gece otoyol kenarında gümrük mührü kopartılmış halde, yükünü başka bir aracın dorsesine boşaltırken yakaladı.

2 MİLYON 171 BİN LİRALIK TERMOS BARDAK

Gerçekleştirilen operasyonda, vergileri ödenmeksizin kaçak yollardan yurda sokulmak istenen 668 koli içerisinde piyasa değeri 2 milyon 171 bin lira olan toplam 33 bin 400 termos bardak ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında, Kurşunlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.