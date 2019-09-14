taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6867
Euro
6.2942
Altın
1488.41
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.156
Bitcoin
58697.42

Çankırı'da art arda depremler

Sabah saatlerinde önce 4,7 ile sallanan kent, sonrasında 4,8'i gördü.

Haber Merkezi | 14.09.2019 - 09:15..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Çankırı'da art arda depremler

İç Anadolu güne depremlerle uyandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde art arda iki deprem meydana geldi.

ART ARDA İKİ DEPREM

Ankara'da da hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD açıkladı. Buna göre ilk deprem kayıtlara 4,7 olarak geçti. Saat 9.00'da yaşanan bu depremin ardından saat 9.03'te de ikinci bir deprem oldu.

AFA ikinci depremin şiddetini ise 4,8 olarak duyurdu.

Çankırı'da art arda depremler

KISA SÜRELİ PANİK

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli panik yarattı.

Öte yandan depremde herhangi bir can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

62
Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

45
KPSS'ye giren öğretmen adayları, atamalarda mağduriyetten endişeli

KPSS'ye giren öğretmen adayları, atamalarda mağduriyetten endişeli

58
ABD'li Müslüman belediye başkanına Türkiye tatili sorgusu

ABD'li Müslüman belediye başkanına Türkiye tatili sorgusu

17
Çankırı'da art arda depremler

Çankırı'da art arda depremler

40
İşten çıkarılmasına neden olan kişiyi vurdu

İşten çıkarılmasına neden olan kişiyi vurdu

19
Hakemden top toplayıcı çocuğa ceza

Hakemden top toplayıcı çocuğa ceza

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir