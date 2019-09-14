Çankırı'da art arda depremler

İç Anadolu güne depremlerle uyandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde art arda iki deprem meydana geldi.

ART ARDA İKİ DEPREM

Ankara'da da hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD açıkladı. Buna göre ilk deprem kayıtlara 4,7 olarak geçti. Saat 9.00'da yaşanan bu depremin ardından saat 9.03'te de ikinci bir deprem oldu.

AFA ikinci depremin şiddetini ise 4,8 olarak duyurdu.

KISA SÜRELİ PANİK

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli panik yarattı.

Öte yandan depremde herhangi bir can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.