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Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Yeşilören köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

AA |
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Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine, salgının kontrol altına alınması için köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, köyde meydana gelebilecek arıza veya ihtiyaçlar doğrultusunda yetkililerin köye kolluk birimleri gözetiminde giriş çıkış yapabileceği belirtildi.

Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü de daha önce karantinaya alınmıştı.

Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

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