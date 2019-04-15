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Çankırı'da bir yaya kendisine araç çarpması sonucu öldü

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 19:50..
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Çankırı-Kastamonu yolu köprülü Kavşak mevkisinde Yalçın Ç. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan İsmail Kara'ya çarptı. Çarpma sonucu yaya havada takla atarak karşı şeride düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 ekipleri yayaya ilk müdahaleyi yaptı. Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Kara yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay esnasında Çankırı-Kastamonu yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra yolu trafiğe açtı. Araç sürücüsü Yalçın Ç. gözaltına alındı.

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