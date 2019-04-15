1 Berger: AB'nin Suriyeliler için yardımları sürecek AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Christian Berger, "AB'nin Suriyeliler için Türkiye'ye yardımları devam edecek. Bu krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz." dedi.

2 Polislere ateş açan 10 kişiye gözaltı Malatya’da kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 10’a yakın kişi gözaltına alındı.

3 Çankırı'da bir yaya kendisine araç çarpması sonucu öldü Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

4 ABD'nin Suriye'de YPG ikiyüzlülüğü James Jeffrey'in 'Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz' açıklamasının ardından ABD, Suriye'de yeni bir askeri hava üssü kurdu.

5 Kolay kredi teklifiyle dolandırıcılık: 37 kişi gözaltında 7 ilde düzenlenen operasyonda 'kolay kredi' teklifi ile bankaların adına açtıkları sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 37 kişi gözaltına alındı.

6 Quaresma: Burak Yılmaz keşke daha erken gelseydi Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, yeni takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.