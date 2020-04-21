Çankırı'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 203 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Çankırı'da evin soba bacasında uyuşturucu bulundu VİDEO
1141 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin uyuşturucuyu merkeze bağlı bir köyde ikamet eden M.K.'den aldıklarını belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince, narkotik dedektör köpeği "Çakıl" ile eve operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, soba bacasına gizlenmiş 1141 sentetik uyuşturucu hap daha bulundu.
Jandarma ekiplerince M.K. de gözaltına alındı.