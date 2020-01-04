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Çankırı’da iki grubun tartışması kanlı bitti

Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA | 04.01.2020 - 23:44..
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Çankırı-Ankara kara yolunda önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki taraf Galericiler Sitesi mevkinde karşılaştı. İki taraf arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLA 4 KİŞİYİ VURDU

Kavganın büyümesi üzerine İ.K. yanındaki silahla ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Murat K., Yusuf K., Erol K. sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi’ne Mehmet U. ise Özel Karatekin Hastanesine kaldırıldı.

Çankırı’da iki grubun tartışması kanlı bitti

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Olayda ağır yaralanan Murat K. (33) Çankırı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan şahısların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kavgada silah kullanan İ.K. olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı’da iki grubun tartışması kanlı bitti

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