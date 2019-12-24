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Çankırı'da iki tır kafa kafaya çarpıştı

Çankırı’da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

DHA | 24.12.2019 - 05:37..
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Eskiahır Köyü yakınlarında, Samsun istikametinden İstanbul yönüne ilerleyen Özcan Özdilek (46) idaresindeki 14 AK 387 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KARŞI ŞERİTTEKİ TIR İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Özcan Özdilek, yoldan çıkarak karşı şeritteki Gökhan Aktar idaresindeki 78 SU 191 plakalı demir yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çankırı'da iki tır kafa kafaya çarpıştı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, 14 AK 387 plakalı tır sürücüsü Özcan Özdilek (46) ile aynı tırdaki yolcu Muhammet Arık’ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çankırı'da iki tır kafa kafaya çarpıştı

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan diğer tırın sürücüsü Gökhan Aktar ile aynı tırdaki yolcu Ömer Aktar de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, tırların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Çankırı'da iki tır kafa kafaya çarpıştı

Çankırı'da iki tır kafa kafaya çarpıştı

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