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Çankırı'da kurulan İletişim Müzesi'yle geçmişe yolculuk

Çankırı'daki iletişimin tarihi, belediye tarafından oluşturulan İletişim Müzesi ile ziyaretçilere aktarılıyor.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 11:38..
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Çankırı'da 'Radyocu Ferit' olarak bilinen Ferit Akalın'ın 1923 yılından 1970'e kadar biriktirdiği yaklaşık 90 radyo bir araya getirilerek müzede sergilenmeye başlandı. İletişim müzesi ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkartıyor.

İLETİŞİM HAKKINDA BİLGİ VEREN MÜZE

Müzede iletişim tarihi hakkında bilgiler verilerek, geçmişten günümüze kullanılan telgraf, radyo, eski televizyonlar ve yerel gazeteler gibi yaklaşık 200 araç gereç sergileniyor.

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz, müzenin, Çankırı'ya gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldiğini söyledi.

Çankırı'da kurulan İletişim Müzesi'yle geçmişe yolculuk

"ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ AĞIRLIYORUZ"

Müzenin resmi açılışının yapılmadığını ancak ziyarete açık olduğunu belirten Yenigürbüz, "İletişim Müzesi, öğrenciler ve şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Burada hem iletişimin tarihi anlatılıyor hem de geçmişten günümüze kadar üretilen çok farklı ve sanatsal değeri olabilecek nitelikte radyolar var." dedi.

Çankırı'da kurulan İletişim Müzesi'yle geçmişe yolculuk

KAYBOLAN KÜLTÜR YAŞATILIYOR

Müzede geçmişte kullanılan farklı iletişim tekniklerinin de sergilendiğini aktaran Ethem Yenigürbüz, "Kaybolmaya yüz tutmuş mektup ve kartpostalı yeniden canlandırmak için çalışmamız var. PTT ile yapılan iş birliğiyle ziyaretçiler sevdiklerine kartpostal yollama fırsatı buluyor." diye konuştu.

Çankırı'da kurulan İletişim Müzesi'yle geçmişe yolculuk

Çankırı'da kurulan İletişim Müzesi'yle geçmişe yolculuk

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