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Çankırı'da öğretmene saldırı için yürüdüler

Bir velinin oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çıkararak, okulun koridorunda darbetmesi protesto edildi.

DHA | 23.05.2019 - 16:04..
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Çankırı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Ortaokulu'nda eğitim gören oğlunun öğretmeni M.S. tarafından şiddet gördüğünü öne süren H.A., dün konuşmak için okulun koridoruna çağırdığı öğretmen M.S.'yi darbetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından H.A., polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

EĞİTİM SENDİKALARINDAN TEPKİ

H.A.'nın öğretmene uyguladığı şiddete, eğitim sendikaları tepki gösterdi. Eyleme, öğretmenler ve öğrenciler yoğun bir şekilde katılım gösterdi. Atatürk Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 600 kişi, 'Eğitim çalışanına şiddeti kınıyoruz' pankartı açtı.

Çankırı'da öğretmene saldırı için yürüdüler

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU'NUN ÇIKMASINI İSTİYORLAR

Kalabalık grup, bulvar üzerinden Karatekin Parkı'na kadar yürüdü. Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Çakırcı, "Bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem hükümet yetkililerinden 'Öğretmen Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılmasını biz istiyoruz. Buna ihtiyaç var. Çünkü böyle bir düzenleme olmazsa, önleyici tedbirler olmazsa, şiddeti önleyici tedbirler almazsak bu saldırılar devam edecek görünüyor. Bu saldırıların önüne geçmemiz için mutlaka bu yasayı bir an önce hükümetin çıkarması gerekiyor." dedi.
Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

Çankırı'da öğretmene saldırı için yürüdüler

Çankırı'da öğretmene saldırı için yürüdüler


Çankırı'da öğretmene saldırı için yürüdüler

Çankırı'da öğretmene saldırı için yürüdüler

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