Çankırı'da otobüs tıra çarptı: 31 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, M.B. (51) yönetimindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önde giden K.A.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.
31 YARALI
Kazada otobüste bulunan 22'si yabancı uyruklu toplam 31 kişi yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Ekipler, otobüsün içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz'daki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.