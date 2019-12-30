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Çankırı'da otobüs tıra çarptı: 31 yaralı

Kontrolden çıkan otobüs sürücüsünün tıra çarpması sonucu, otobüste bulunan 31 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 30.12.2019 - 09:51..
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, M.B. (51) yönetimindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önde giden K.A.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.

31 YARALI

Kazada otobüste bulunan 22'si yabancı uyruklu toplam 31 kişi yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çankırı'da otobüs tıra çarptı: 31 yaralı

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Ekipler, otobüsün içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz'daki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da otobüs tıra çarptı: 31 yaralı

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