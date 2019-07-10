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Çankırı'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil refüje çarparak karşı şeride geçti. Takla atan araçta bulunan 4 kişiden ikisi yaralandı.

İHA | 10.07.2019 - 17:52..
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Yapraklı-Çankırı yolunda meydana gelen kazada, Nurettin Tüfekçi'nin kullandığı  otomobil refüje çarparak karşı şeride geçti.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişiden, 2'si yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle Yapraklı-Çankırı yolu, bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Çankırı'da otomobil takla attı: 2 yaralı

"EMNİYET KEMERİ HAYATIMIZI KURTARDI"

Otomobil sürücüsü Nurettin Tüfekçi, "Cenazeden geliyorduk, arkadaşlarla sohbete daldık. Birden gözümün önü karardı, kaza yaptık. Emniyet kemerleri takılıydı, hayatımızı kurtardı." dedi.

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