Çankırı'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Yapraklı-Çankırı yolunda meydana gelen kazada, Nurettin Tüfekçi'nin kullandığı otomobil refüje çarparak karşı şeride geçti.
2 KİŞİ YARALANDI
Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişiden, 2'si yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle Yapraklı-Çankırı yolu, bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
"EMNİYET KEMERİ HAYATIMIZI KURTARDI"
Otomobil sürücüsü Nurettin Tüfekçi, "Cenazeden geliyorduk, arkadaşlarla sohbete daldık. Birden gözümün önü karardı, kaza yaptık. Emniyet kemerleri takılıydı, hayatımızı kurtardı." dedi.