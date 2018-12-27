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Çankırı'da termometre eksi 10'u gördü

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuklar Çankırı'yı da es geçmedi. Sıcaklığın eksilerde seyrettiği şehirde her sokak karlar altında.

İHA | 27.12.2018 - 11:56..
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Yurt genelinde meydana gelen kar yağışı Çankırı’yı da etkisi altın aldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerde kuvvetli kar yağışı, donma ve ulaşımda aksamalar olabileceğine yönelik uyarılarda bulunulmuştu.

Çankırı'da termometre eksi 10'u gördü

SICAKLIK BİRDEN DÜŞTÜ

İç Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı sonucunda sıcaklıkların birden eksilere düşmesi sonucunda şehrin genelinde buzlanma olayı yaşandı.

SOĞUK VATANDAŞLARI ZORA SOKTU

Bugün itibariyle termometrelerin şehrin çeşitli yerlerinde eksi 10’u gördü. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar da bu durumdan olumsuz etkilendi.

Çankırı'da termometre eksi 10'u gördü

Çankırı'da termometre eksi 10'u gördü

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