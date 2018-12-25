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Çankırı'dan Suriye'ye gidecek askerler uğurlandı

Suriye'ye gidecek askerlerin, aileleri ile vedalaşması duygusal anlara sahne oldu.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 02:29..
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Çankırı'dan Suriye'ye gidecek askerler uğurlandı

Çankırı'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklendi.

GARNİZON KOMUTANI UĞURLAMAYA GELDİ

Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi.
Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da Çankırı Garı'ndan bölgeye giden askerleri, uğurlamaya geldi.
Duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından zırhlı araç ve askerleri taşıyan tren, hareket etti.

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