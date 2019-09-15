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Çankırılılar geceyi dışarıda geçirdi

Çerkeş ilçesinde gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, geceyi sokaklarda geçirdi.

AA | 15.09.2019 - 07:48..
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Çerkeş'te saat 09.00'da 4.7, saat 09.03'te 4.8, saat 14.46'da 4.,3, saat 21.08'de 4.1 ve saat 22.03'te 4.3 büyüklüğünde meydana gelen yer sarsıntıları, vatandaşları tedirgin etti.

Deprem sonrası sokaklara dökülen vatandaşlar ateşler yakarak ısınmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da sokağa kurduğu çadırlarda ve otomobil içerisinde geceyi geçirdi.

Çankırılılar geceyi dışarıda geçirdi

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerin gün boyu devam ettiğini söyledi.

En son saat 22.00 civarında depremin meydana geldiğini ve depremler sonucu vatandaşların tedirginlik yaşadığını belirten Sopacı, "Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak veya çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçirmeyi tercih ediyorlar." dedi.

Çankırılılar geceyi dışarıda geçirdi

"BÜYÜK DEPREM İDDİALARI GERÇEK DIŞI"

Sosyal medyada büyük bir deprem olacağı iddiası dolaştığını ve bu tür açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini anlatan Sopacı, şöyle konuştu:

"Asla bu tür açıklamalara itibar etmeyelim, AFAD tarafından böyle bir açıklama yok. Şu anki depremler ilk depremin artçı sarsıntıları. Vatandaşlarımızı sükunete davet ediyoruz. AFAD Başkanlığı tarafından 100 çadır Çerkeş'e ulaşmak üzere. Sabah da çadırlar gelmeye devam edecek. Bu çadırları dağıtıp kuracağız. Vatandaşlarımıza bütün kurumlarımızla hizmet için bekliyoruz. İnşallah korktuğumuz olmaz. Gündüz köyleri dolaştık, zarar tespitleri yapıldı. Evlerine giremeyen vatandaşlarımız için de her türlü tedbirimizi alıyoruz."

Çankırılılar geceyi dışarıda geçirdi


"KORKUDAN EVİMİZE GİREMİYORUZ"

Deprem sonrası evinin önüne çadır kuran Ali Osman Yılmaz da geceyi çadırda geçirmeyi planladığı söyledi.

Korkudan eve giremediğini bu yüzden çadır kurduğunu belirten Yılmaz, kendisinin çadırda eşinin de otomobilde geceyi geçireceğini kaydetti.

İlk defa deprem yaşadığını ve büyük korku duyduğunu anlatan Orhan Veli Yankaş da sabaha kadar sokakta kalacaklarını dile getirdi.

Çankırılılar geceyi dışarıda geçirdi

Emrah Özışık ise sabah 09.00'da meydana gelen deprem sonrası eve bir daha giremediğini, geceyi dışarıda geçireceğini ifade etti.

13 yaşındaki Yusuf Doğdu, sabah deprem sonrası evden dışarı kaçtığını, soğuk havaya rağmen ateşin başında geceyi geçireceğini aktardı.

Çankırılılar geceyi dışarıda geçirdi

Çankırılılar geceyi dışarıda geçirdi

Çankırılılar geceyi dışarıda geçirdi

Çankırılılar geceyi dışarıda geçirdi

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