Çankırı'nın 'sarımsaklı et' yemeği tescili kaptı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Çankırı'daki bir yemeğe tescil verdi. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de bir ülkeyi, bir şehri tanıtmanın yolunun mutfaktan geçtiğini vurguladı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Çankırı'nın "sarımsaklı et" yemeğinin coğrafi işaret belgesi ile tescillenmesi dolayısıyla Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde, tören düzenlendi.

Törene, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de katıldı.

(Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan (sol 2) ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen (sağ 2)

429 TESCİL İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Ülkeler artık daha fazla katma değer sağlamak, daha fazla zenginleşmek için patentler, markalar, coğrafi işaretlere çok önem veriyor. Şu ana kadar 440 tescil yaptık, 429 tescil işlemi ise devam ediyor. Daha zor olanı ise bunları markalaştırmak ve daha fazla para kazanmak." dedi.

Asan, Çankırı'nın "sarımsaklı et" yemeğinin coğrafi işaret belgesi ile tescillenmesi dolayısıyla Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Çankırı'nın ince ekmek muskası, kaya tuzu ve küpecik peyniriyle ilgili tescil işlemlerinin de devam ettiğini söyledi.

DİĞER YÖRESEL YEMEKLER DE DAĞITILDI

Çankırı'nın tescillenen ve tescil için başvurusu devam eden yöresel yemekleri de katılımcılara ikram edildi.