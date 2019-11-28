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Cankurtaran Tüneli'nde kaza: 1 ölü 2 yaralı

Artvin'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA | 28.11.2019 - 05:18..
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Hopa-Borçka karayolu arasındaki Cankurtaran Tüneli'nde, Taner Yılmaz yönetimindeki 08 AAC 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen F.A. yönetimindeki 08 K 5179 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı -1

OTOMOBİL ALEV ALDI

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil alev alırken, sürücüler ile otomobildeki Nuray Şentürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı -2

YARALI KADIN KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurbay Şentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan tünel, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı -3

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı -4

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı -5

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı -6

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı -7

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı -8

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı -9

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı -10

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